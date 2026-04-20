    Liga MX

    Cruz Azul regresa al estadio 10 de diciembre y desata la locura

    La Máquina visitó Ciudad Cooperativa para entrenar en el inmueble que lo vio crecer.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video La mala racha de Larcamón: ¿La peor para Cruz Azul y del técnico?

    Cruz Azul regresó a su casa luego de casi 10 de años de no hacerlo l o que provocó una auténtica fiesta por parte de los aficionados en el estado de Hidago, México.

    Y es que previo a su enfrentamiento por la jornada 16 frente a Querétaro, la Máquina pisó Ciudad Cooperativa Cruz Azul para entrenar en el estadio 10 de diciembre, lugar que no visitaban desde el 2017.

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    Ante la visita del equipo Cementero a su antigua casa, generó una fiesta por parte de la afición que abarrotó el estadio para presenciar la práctica del equipo de Nicolás Larcarmón.

    C ruz Azul no visitaba el estadio 10 de diciembre desde el 2017 cuando la Máquina también realizó un entrenamiento a puerta abierta.

    Cabe recordar que este inmueble fue la casa de Cruz Azul entre 1964 y 1971, cuando los Cementeros se mudaron al estadio Banorte, pero la Máquina regresó en 1993, 2002, 2013 para disputar tres compromisos oficiales.

    La Máquina enfrentará a Querétaro en el estadio Corregidora como parte de la jornada 16 donde buscará reencontrarse con la victoria y escalar puestos en la tabla de cara a la Liguila del Clausura 2026.

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