Liga MX 'Gato' Ortiz, árbitro de Liga MX, presume título universitario de cara a la Liguilla El árbitro sigue dando de qué hablar en redes sociales, esta vez por su nuevo logro.

Video La reacción de Marco Antonio Gato Ortiz tras no estar designado para el Mundial 2026

Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, árbitro de Liga MX, presumió su título universitario de cara a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 que se jugará este martes 21 de abril y miércoles 22 de abril.

A través de fotografías en sus redes sociales, el ‘Gato’ Ortiz dio a conocer que se graduó como licenciado en psicología y agradeció a su familia por apoyarlo en el camino.

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“Gracias a Dios, a mi esposa y a mi hermosa familia por acompañarme en este proceso. Bendecido siempre”, escribió el polémico árbitro de Liga MX.

La noticia llega días después de que el ‘Gato’ Ortiz quedara fuera de los árbitros mexicanos que dirigirán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El ‘Gato’ Ortiz era uno de los grandes candidatos mexicanos a participar en la Copa del Mundo, pero la FIFA optó por elegir a César Arturo Ramos y Katia Itzel García.

Al no quedar entre los 52 árbitros centrales del Mundial 2026, Marco Antonio Ortiz publicó una reflexión en sus redes sociales acompañado de una foto donde sostiene un llavero del balón del Mundial 2026.

Marco 'Gato' Ortiz, de 38 años, ha participado en 13 partidos del Clausura 2026, ocho de ellos como árbitro central y cinco siendo parte del VAR.