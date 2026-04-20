Liga MX Armando González recibe sorpresas por su cumpleaños El delantero del Rebaño fue sorprendido por los aficionados que lo esperaban previo al entrenamiento.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video La Hormiga González recibe sorpresa de cumpleaños de los aficionados de Chivas

Armando González s e ha convertido en uno de los jugadores preferidos de la afición de las Chivas, y hoy en su cumpleaños, f ue sorprendido con regalo por parte de los seguidores del Rebaño.

A su llegada al entrenamiento con el Guadalajara, la ‘Hormiga’ atendió a los aficionados donde dos fans aprovecharon para acercarse al jugador y regalarle un pastel, incluso recibió otros regalos como una carta.

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El delantero agradeció el gesto de las seguidoras y repartió autógrafos y fotografías a las personas que se encontraban cerca de él.

Con 23 años cumplidos, la ‘Hormiga’ González vive uno de sus mejores momentos en su corta carrera al mantenerse como el líder de goleo del Clausura 2026 que lo ponen como serio candidato para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

HORMIGA GONZÁLEZ RECIBE TREMENDO PASTELAZO

Los compañeros de Armando González no olvidaron el cumpleaños del delantero y también le dieron un gran ‘regalo’.

Tras el entrenamiento los jugadores de las Chivas se acercaron a la ‘Hormiga’ con un pastel, pero de repente le dieron un pastelazo y lo bañaron con bebida energética lo que provocó las risas de sus compañeros.