Liga MX ¿Cuál es la peor racha de Cruz Azul y Nicolás Larcamón sin ganar? La Máquina no saca un triunfo desde hace más de un mes en juego oficial entre Liga y Concacaf.

Video La mala racha de Larcamón: ¿La peor para Cruz Azul y del técnico?

Cruz Azul empató 1-1 con Tijuana y sumó ocho partidos sin ganar en este 2026 entre compromisos de la Liga MX en el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup 2026, todos oficiales.

Entre todos estos juegos hubo un amistoso internacional en la Fecha FIFA donde La Máquina derrotó a Atlético Nacional en Estados Unidos sin que sea tomado en cuenta en esta mala racha.

PUBLICIDAD

La racha de Cruz Azul sin ganar, ¿la peor en torneos cortos?



Cruz Azul no ha superado su peor racha sin ganar en los torneos cortos, pero ya Nicolás Larcamón entró a los registros de las peores con esta que lleva en este 2026.

La última vez que ganó Cruz Azul en el actual semestre fue en la Ida de Octavos de Final de la Concachampions, cuando derrotó La Máquina a Monterrey por marcador de 3-2 en el Estadio BBVA.

2022-2023: siete partidos, con Raúl Gutiérrez

2006: siete partidos, con Isaac Mizrahi

2026: ocho partidos, con Nicolás Larcamón

2008: ocho partidos, con Benjamín Galindo, Robert Dante Siboldi y Enrique Meza.

2005: nueve partidos, con Rubén Omar Romano

2017: nueve partidos, con Paco Jémez

2023: nueve partidos, con Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno

2002-2003: 11 partidos, con José Luis Trejo y Mario Carrillo.

Nicolás Larcamón: Su peor cantidad de juegos sin ganar



Nicolás Larcamón tampoco atraviesa un buen momento, aunque esta racha sin ganar con Cruz Azul no es la peor que tiene como entrenador en su carrera.

Ya hace casi cuatro años vivió la peor en su etapa como director técnico al hilar 12 partidos sin conseguir un triunfo, cuando dirigía al Puebla en el pasado Apertura 2022.