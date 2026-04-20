Liga MX Mauro Boselli recuerda que el América es uno de los equipos a los que más les anotó El exdelantero de León también habló sobre el paso de James Rodríguez en el equipo Esmeralda.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Boselli recuerda que al América fue a uno de los que más goles le marcó

León enfrentará al América en la penúltima jornada del Clausura 2026, donde ambos buscan meterse a la Liguilla de la Liga MX y pelear por el título.

Sobre este tema platicó Mauro Boselli en Faitelson Sin Censura, donde también recordó que las Águilas eran clientes frecuentes del goleador Esmeralda.

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“Partido hermoso, hermoso de lo que me gustaba mucho jugar, creo que el América es uno de los rivales al cual creo que mayor cantidad de goles que convertí., creo que estaba ahí con algún otro, pero América es uno de los que más goles le metí y es un partido hermoso, no estadio lleno, la gente espera ese partido con ansias y acá tiene un plus especial”.

“León estaba antes de la llegada de Gandolfi estaba medio, sin chances o casi sin chance de aspirar a meterse entre los primeros y después de varios triunfos, hoy está todavía en carrera y bueno, se juega una final, va a ser va a ser algo lindo, un partido a estadio lleno, seguro, ojalá que tenga la suerte de seguir con esta racha victoriosa y pueda pelear y entrar entre los primeros”.

Mauro Boselli defendió el paso de James Rodríguez en León

Mauro Boselli habló sobre el corto lapso de James Rodríguez en el equipo Esmeralda, lo catalogó como bueno, pero dejó ver que le hubiera gustado verlo más tiempo en el equipo, donde sí marcó una diferencia.

“No sé si no triunfó, tuvo partidos buenos, a mí me hubiese gustado verlo mucho más tiempo y me hubiese gustado verlo mucho más joven, no unos cuantos años antes porque hubiese tenido otro brillo, pero me parece que los partidos que jugó, marcó la diferencia y también agarró al equipo en un momento complicado”.

Boselli señaló que tal vez no estuvo rodeado de jugadores que hicieran explotar su calidad, pero reconoció que fue un placer verlo como hincha en la cancha con la playera de León.

“Quizá no tenía o no estaba rodeado de jugadores que podían entender su forma de jugar y bueno, eso quizá también a un jugador de la jerarquía de él le puede llegar a afectar, pero bueno, nada como hincha hoy de León, es un placer que un jugador de su jerarquía haya vestido la camiseta de León me parece espectacular”.