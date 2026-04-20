    Liga MX

    Mauro Boselli recuerda que el América es uno de los equipos a los que más les anotó

    El exdelantero de León también habló sobre el paso de James Rodríguez en el equipo Esmeralda.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Boselli recuerda que al América fue a uno de los que más goles le marcó

    León enfrentará al América en la penúltima jornada del Clausura 2026, donde ambos buscan meterse a la Liguilla de la Liga MX y pelear por el título.

    Sobre este tema platicó Mauro Boselli en Faitelson Sin Censura, donde también recordó que las Águilas eran clientes frecuentes del goleador Esmeralda.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Boselli revela por qué rechazó al América: "Sentía que traicionaba a León"
    1 mins

    Boselli revela por qué rechazó al América: "Sentía que traicionaba a León"

    Liga MX
    Cruz Azul regresa al estadio 10 de diciembre y desata la locura
    1 mins

    Cruz Azul regresa al estadio 10 de diciembre y desata la locura

    Liga MX
    Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez y otros técnicos en Pumas
    1 mins

    Efraín Juárez iguala a Hugo Sánchez y otros técnicos en Pumas

    Liga MX
    ¿Cuál es la peor racha de Cruz Azul y Nicolás Larcamón sin ganar?
    1 mins

    ¿Cuál es la peor racha de Cruz Azul y Nicolás Larcamón sin ganar?

    Liga MX
    Armando González recibe sorpresas por su cumpleaños
    1 mins

    Armando González recibe sorpresas por su cumpleaños

    Liga MX
    Mateo Chávez confiesa sentirse como campeón con Chivas tras título con AZ Alkmaar
    2 mins

    Mateo Chávez confiesa sentirse como campeón con Chivas tras título con AZ Alkmaar

    Liga MX
    Esto necesita Chivas para terminar como líder general del Clausura 2026
    2 mins

    Esto necesita Chivas para terminar como líder general del Clausura 2026

    Liga MX
    Escenarios del América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026
    1 mins

    Escenarios del América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    'Gato' Ortiz, árbitro de Liga MX, presume título universitario de cara a la Liguilla
    1 mins

    'Gato' Ortiz, árbitro de Liga MX, presume título universitario de cara a la Liguilla

    Liga MX
    Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX
    2 mins

    Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX

    Liga MX

    “Partido hermoso, hermoso de lo que me gustaba mucho jugar, creo que el América es uno de los rivales al cual creo que mayor cantidad de goles que convertí., creo que estaba ahí con algún otro, pero América es uno de los que más goles le metí y es un partido hermoso, no estadio lleno, la gente espera ese partido con ansias y acá tiene un plus especial”.

    “León estaba antes de la llegada de Gandolfi estaba medio, sin chances o casi sin chance de aspirar a meterse entre los primeros y después de varios triunfos, hoy está todavía en carrera y bueno, se juega una final, va a ser va a ser algo lindo, un partido a estadio lleno, seguro, ojalá que tenga la suerte de seguir con esta racha victoriosa y pueda pelear y entrar entre los primeros”.

    Mauro Boselli defendió el paso de James Rodríguez en León

    Mauro Boselli habló sobre el corto lapso de James Rodríguez en el equipo Esmeralda, lo catalogó como bueno, pero dejó ver que le hubiera gustado verlo más tiempo en el equipo, donde sí marcó una diferencia.

    “No sé si no triunfó, tuvo partidos buenos, a mí me hubiese gustado verlo mucho más tiempo y me hubiese gustado verlo mucho más joven, no unos cuantos años antes porque hubiese tenido otro brillo, pero me parece que los partidos que jugó, marcó la diferencia y también agarró al equipo en un momento complicado”.

    Boselli señaló que tal vez no estuvo rodeado de jugadores que hicieran explotar su calidad, pero reconoció que fue un placer verlo como hincha en la cancha con la playera de León.

    “Quizá no tenía o no estaba rodeado de jugadores que podían entender su forma de jugar y bueno, eso quizá también a un jugador de la jerarquía de él le puede llegar a afectar, pero bueno, nada como hincha hoy de León, es un placer que un jugador de su jerarquía haya vestido la camiseta de León me parece espectacular”.

    Video Mauro Boselli defiende el paso de James Rodríguez por León
    Relacionados:
    Liga MXLeónMauro Boselli

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Doménica Montero
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX