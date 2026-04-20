Liga MX Mauro Boselli nombra a destacados jugadores mexicanos que pudieron jugar en Europa El exdelantero del León menciona a algunos compañeros que por conformismo, falta de ambición o comodidad no salieron al extranjero.

Video Boselli señala a mexicanos que no se fueron a Europa por comodidad

En entrevista exclusiva para el programa de Faitelson sin Censura de TUDN, el exdelantero del León, Mauro Boselli, advirtió que en el futbol mexicano hay muchos jugadores con condiciones para el futbol europeo, pero no dan el paso por falta de convencimiento.

"El futbolista mexicano tiene una cualidad y una calidad por sobre todas las cosas muy lindas, muy importante, pero el problema es un poco el convencimiento y el conformismo que a veces tiene el futbolista mexicano y me ha tocado tener compañeros que lo veías, tenía una jerarquía, una clase, una calidad, que era totalmente compatible con el futbol europeo.

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Para Boselli, mucho del problema que los mexicanos no quieran salir del país es por los grandes sueldos que ganan en la Liga MX, lo que les arrebata la ambición de probar sus cualidades en el Viejo Continente.

" El futbol mexicano tiene sus pros y sus contras, al futbolista mexicano que juega bien, se le paga muy bien, entonces, a veces, el hecho de estar cómodo en un país donde te da todo, capaz que el deseo de salir a Europa o a otro país es menor que el de quedarse en su propio país y ganando buen dinero".

BOSELLI NOMBRA A JUGADORES CON CALIDAD EUROPEA

Durante su participación en el programa conducido por David Faitelson, Mauro Boselli incluso puso nombres de jugadores que conoció a su paso por el cuadro esmeralda, a los que calificó con grandes cualidades, pero que no se atrevieron a emigrar a Europa.

"Creo que pasa por ese lado, por el conformismo y un poco la falta de ambición, porque me parece que la calidad y la categoría hay muchos jugadores que la tiene y te digo, me ha tocado tener jugadores mexicanos espectaculares, como el Gullit, El Chapo Montes, el Gallito, Elías Hernández son jugadores que podrían haber tenido pasos europeos sin ninguna duda".

LA DIFERENCIA ENTRE EL FUTBOL ARGENTINO Y EL MEXICANO

Al hablar sobre la diferencia entre el pensamiento de un jugador argentino y un mexicano, el exdelantero reiteró la diferencia de salarios entre una liga y otra.

"La realidad que el futbol argentino no compite, salvo los equipos grandes como River, Boca y algún otro, con lo que se paga en el futbol mexicano, entonces el futbolista argentino necesita salir para poder hacer su carrera tanto futbolística como económicamente".

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Finalmente, Boselli fue claro al advertir de la falta de ambición que generan los grandes sueldos que se pagan en el futbol mexicano.