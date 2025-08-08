‘Gullit’ Peña revela el momento en el Ronaldinho le pidió su playera

Las ocasiones de conocer a un jugador de la talla de Ronaldinho son escasas, y Carlos 'Gullit' Peña vivió una de ellas en octubre de 2014, durante el duelo entre Querétaro y León en el Estadio Corregidora.

El exmediocampista mexicano, un verdadero trotamundos del futbol, reveló que, contra lo que muchos pensarían, fue el propio astro brasileño quien le pidió intercambiar camisetas.

En entrevista para el podcast El RePortero, Peña recordó la anécdota de cómo consiguió el dorsal 49 que Ronaldinho portó con los Gallos Blancos. El exportero le cuestionó: “ ¿Te la pidió a ti?”, a lo que el “Gullit” respondió: “ sí, pero me anticipé yo, le gané. Veía que venía a hablarme y le dije: no, espérate yo primero”, expresó entre risas.

Previo al encuentro, el entonces bicampeón de la Liga MX advirtió a sus compañeros que no le quitaran la oportunidad de quedarse con la prenda.

“Yo no soy mucho de hablar, y en el rondito empezó el ‘Kaiser’ (Rafael Márquez), Mauro Boselli y el ‘Chapo’ Montes, les dije que aguantaran porque tenía que decirles algo. Entonces se quedaron, así como que qué va a decir, y que les comento: ‘quiero decirles una cosa, la playera de Ronaldinho es mía, no se vayan a pasar de lanza’. Todos se empezaron a reír”, relató.

El intercambio se concretó en el medio tiempo. Peña conserva la camiseta como un objeto exclusivo y el más valioso en su colección, recuerdo de un partido que León ganó 1-2 al Querétaro de Ronaldinho en el Apertura 2014.