" Yo no he hablado con nadie. Es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo. Mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Y yo trato de no mentir, los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes, pero esa es mi manera de manejarme. No voy por atrás", explicó.