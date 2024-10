Siboldi no teme 'veto' tras salida de Tigres

"Totalmente una vergüenza porque ni siquiera conozco a la chica y aunque la conociera jamás haría una cosa de esas. ¿Miedo a qué? No hicimos nada malo. Creo que no, quiero pensar que no, esa gente no es la que nos representa en el futbol mexicano. Trascendió a nivel internacional, me preguntaba si así se maneja el futbol mexicano, no, así no es el futbol mexicano.