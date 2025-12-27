Liga MX Darío Verón y Leandro Augusto visitan Pumas de cara al Clausura 2026 de Liga MX Los aficionados auriazules se ilusionan de cara al próximo torneo.

Video ¡Pumas recibe refuerzos de leyendas de cara al Clausura 2026!

Los Pumas de la UNAM buscan afinar su proyecto de cara al Clausura 2026 de Liga MX y para ello recibieron la visita, quizás permanente, de dos leyendas de la institución.

Se trata del paraguayo Darío Verón y el brasileño naturalizado mexicano Leandro Augusto, quienes levantaron varios títulos con el cuadro del Pedregal y forjaron su legado en el recuerdo de los fieles aficionados.

Leandro compartió fotos de la cantera auriazul y dos fotos con sus excompañeros, el acérrimo defensa central y excapitán Verón, y el exportero Odín Patiño, actual Director de porteros del Club Universidad Nacional.

Patiño compartió la foto con los sudamericanos y escribió: "Una mañana recordando anécdotas y grandes momentos con estas leyendas".

Aunque todo indica que Darío Verón y Leandro Augusto solo estuvieron de visita en las instalaciones de Pumas de cara al arranque del torneo, los fanáticos, sedientos de buenas noticias en el club, no pierden la esperanza de que puedan formar parte de la directiva o del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez para salir de la crisis de títulos en el futbol mexicano.