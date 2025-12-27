    Liga MX

    Darío Verón y Leandro Augusto visitan Pumas de cara al Clausura 2026 de Liga MX

    Los aficionados auriazules se ilusionan de cara al próximo torneo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Pumas recibe refuerzos de leyendas de cara al Clausura 2026!

    Los Pumas de la UNAM buscan afinar su proyecto de cara al Clausura 2026 de Liga MX y para ello recibieron la visita, quizás permanente, de dos leyendas de la institución.

    Se trata del paraguayo Darío Verón y el brasileño naturalizado mexicano Leandro Augusto, quienes levantaron varios títulos con el cuadro del Pedregal y forjaron su legado en el recuerdo de los fieles aficionados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Pumas se refuerza con Oswaldo Sánchez, joya de la cantera del América
    1 mins

    Pumas se refuerza con Oswaldo Sánchez, joya de la cantera del América

    Liga MX
    La millonaria cantidad en la que Cruz Azul puede vender a una de sus figuras en Brasil
    1 mins

    La millonaria cantidad en la que Cruz Azul puede vender a una de sus figuras en Brasil

    Liga MX
    Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia
    2 mins

    Toluca: 2025, el año más fructífero de los Diablos Rojos en su historia

    Liga MX
    El millonario negocio del Necaxa por este jugador que apunta a migrar al extranjero
    1 mins

    El millonario negocio del Necaxa por este jugador que apunta a migrar al extranjero

    Liga MX
    Revelan millonaria cifra y acuerdo total por fichaje de Luca Orellano con Rayados
    1 mins

    Revelan millonaria cifra y acuerdo total por fichaje de Luca Orellano con Rayados

    Liga MX
    Posible refuerzo del América no deja de entrenar ¡ni en Alaska!
    1 mins

    Posible refuerzo del América no deja de entrenar ¡ni en Alaska!

    Liga MX
    Los momentos más inesperados y curiosos en la Liga MX en el Clausura y Apertura 2025
    2 mins

    Los momentos más inesperados y curiosos en la Liga MX en el Clausura y Apertura 2025

    Liga MX
    Daniel Aceves llega a Monterrey como refuerzo de Rayados y tiene su primera desilusión
    1 mins

    Daniel Aceves llega a Monterrey como refuerzo de Rayados y tiene su primera desilusión

    Liga MX
    De la gloria al infierno: La cantidad de fracasos del América en 2025
    3 mins

    De la gloria al infierno: La cantidad de fracasos del América en 2025

    Liga MX
    Liga MX: Jordan Carrillo es oficialmente nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Jordan Carrillo es oficialmente nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

    Liga MX

    Leandro compartió fotos de la cantera auriazul y dos fotos con sus excompañeros, el acérrimo defensa central y excapitán Verón, y el exportero Odín Patiño, actual Director de porteros del Club Universidad Nacional.

    Patiño compartió la foto con los sudamericanos y escribió: "Una mañana recordando anécdotas y grandes momentos con estas leyendas".

    Aunque todo indica que Darío Verón y Leandro Augusto solo estuvieron de visita en las instalaciones de Pumas de cara al arranque del torneo, los fanáticos, sedientos de buenas noticias en el club, no pierden la esperanza de que puedan formar parte de la directiva o del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez para salir de la crisis de títulos en el futbol mexicano.

    De cara al 2026, Pumas suma ya cuatro refuerzos para la campaña en camino: César Garza (Dundee FC), Juninho Vieira (Flamengo, BRA), Tony Leone (Monterrey), y Jordan Carrillo (Santos Laguna).

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMPumasLeandro Augusto da SilvaDarío Verón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX