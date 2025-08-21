Video ¿Buen consejo? Lo que pide Luis Romo en Chivas para lograr triunfos

Luis Romo salió a dar la cara ante los malos resultados de Chivas con Gabriel Milito en este inicio del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por primera vez en mucho tiempo, un jugador del Guadalajara habló ante los medios de comunicación sobre la actualidad del club en el presente torneo.

"Pasa el fin de semana que nos exigen, que hay abucheos y lo tenemos que aceptar, lo tenemos que canalizar de buena manera, que eso nos obligue a saber que la exigencia será más y salir a tope. Creo que no están exigiendo porque nos ven algo, pero también piensan ellos que es de actitud porque nos ven tan bien que tal vez es algo más.

"Creo que lo tenemos bien merecido, no hay justificarnos, hay que tenernos exigencia y eso debe estar pase lo que pase todo el torneo", comentó en conferencia de prensa.

Romo, que aceptó los abucheos de parte de los aficionados, pidió en Chivas tener mayor viveza para poder tener los resultados que requieren, sin hablar de las polémicas arbitajes contra Guadalajara.

"Tener más maldad en el terreno de juego, más malicia, no permitir goles tan fáciles, porque tenemos buen volumen de juego, hemos generado y tenemos que ser más contundentes.

"Quiero hacer algo en Chivas, quiero ganar, dejar mi nombre, lo he aprendido en mi carrera, muchas veces pierdes el enfoque de donde estás a no tener buenos partidos, buenos resultados o buen rendimiento".

Chivas viajará este jueves con destino a Tijuana para su partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX que será este siguiente viernes.