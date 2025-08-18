Video Gabriel Milito entra en la 'negra' historia de Chivas este Apertura 2025

Chivas no ha tenido un buen arranque en este Apertura 2025 de la Liga MX lo que pone a Gabriel Milito en la lista negra de técnicos que han dirigido al Rebaño en los últimos años.

Con solo tres unidades tras cuatro partidos disputados, el argentino se pone como el segundo estratega con peor arranque en la era de Amaury Vergara al frente del Guadalajara.

PUBLICIDAD

Milito solo está por arriba de Gerardo Espinoza que solo sumó dos unidades con los Rojiblancos en su breve paso como técnico del equipo en el pasado Clausura 2025.

El argentino se encuentra lejos de lo que realizó Ricardo Cadena en el Clausura 2022 donde sumó nueve puntos en sus primeros cuatro partidos al frente de las Chivas.

Hasta el momento Gabriel Milito, quien tuvo una buena pretemporada con los Rojiblancos, no ha podido despegar en el Apertura 2025 al tener una victoria conseguida ante Atlético de San Luis, por tres derrotas, la más reciente ante Bravos de Juárez en la pasada jornada 5.

Al momento el Guadalajara se ubica en la décimo sexta posición del torneo y buscarán recomponer el camino cuando visiten en la frontera a l os Xolos de Tijuana que lograron un triunfo ante el líder Pachuca.

LOS TÉCNICOS CON PEORES ARRANQUES CON CHIVAS

Diego Milito se encuentra en el noveno lugar de los técnicos que no la han pasado bien en su inicio en el banquillo del Rebaño tras cuatro partidos jugados.

1. Ricardo Cadena – 9 puntos (3 ganados y 1 derrota).

2. Víctor Manuel Vucetich – 7 puntos (2 ganados, 1 empate y 1 derrota).

3. Veljko Paunovic – 7 puntos (2 ganados, 1 empate y 1 derrota).

4. Arturo Ortega – 7 puntos (2 ganados, 1 empate y 1 derrota).

5. Fernando Gago – 5 puntos (1 ganado, 2 perdidos y 1 empate).

6. Luis Fernando Tena - 5 puntos (1 ganado, 2 perdidos y 1 empate).

7. Michel Leaño – 4 puntos (1 ganado, 1 empate y 2 derrotas).

8. Óscar García - 4 puntos (1 ganado, 1 empate y 2 derrotas).

9. Gabriel Milito – 3 puntos (1 ganado y 3 derrotas)

10. Gerardo Espinoza – 2 puntos (2 empates y 2 derrotas).