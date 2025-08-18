    Guadalajara

    Chivas y las polémicas arbitrales en sus cuatro juegos del Apertura 2025

    Guadalajara ha conseguido solo tres puntos de los doce que ha disputado y eso los tiene en el lugar 16.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Chivas es perjudicado por el arbitraje en el Apertura 2025? Ojo aquí

    Las Chivas no han tenido un buen inicio de temporada este Apertura 2025 de la Liga MX, apenas han conseguido tres puntos en cuatro partidos disputados, lo que los tiene en la decimosexta posición de la clasificación.

    A esto se le suma la falta de contundencia que han mostrado en los diferentes encuentros, pero también han caído en varias faltas que derivaron en penaltis marcados en su contra, en los cuatro juegos les han pitado cuatro penas máximas en su contra.

    Por lo que la duda en la mesa de Línea de Cuatro de TUDN saltó a la luz, ¿ el arbitraje está perjudicando a Chivas?

    En el programa de debate analizaron las veces que han marcado penaltis a favor y en contra de Club Guadalajara, además de una posible expulsión ante un rival que fue sancionada, esto de acuerdo con nuestro experto en el tema, el exárbitro Fernando Guerrero.

    Cabe resaltar que Gabriel Milito, técnico que llegó para este torneo a la institución y que poco a poco ha ido conformando su equipo sin haber llegado a encontrar un once ideal, sigue probando a su plantel y él ha dicho que no tiene nada que ver el arbitraje con los resultados.

    Para la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas visitará la frontera para medirse a Tijuana, quienes llegarán de vencer a Pachuca en calidad de visitante.

    Video Gabriel Milito entra en la 'negra' historia de Chivas este Apertura 2025

