Liga MX Gato Ortiz recibe amenazas de muertes tras el Clásico Tapatío Fuentes informan que el árbitro tuvo que ser resguardado en un hotel en Guadalajara ante este hecho.

Video 'Gato' Ortiz recibe amenaza de muerte en Guadalajara según reportes

El árbitro Marco Antonio 'Gato' Ortiz fue objeto de amenazas de muerte tras su actuación en el Clásico Tapatío que ganó Chivas a Atlas el pasado sábado 7 de marzo.

LA POLÉMICA ACTUACIÓN DEL 'GATO' ORTIZ

PUBLICIDAD



El accionar de Marco Antonio Ortiz originó disgusto en los aficionados de Atlas debido a la marcación de dos penales, uno de ellos polémico por no señalar una falta prácticamente igual a favor de los Zorros en el área de Chivas.

Tras su actuación en el Estadio Jalisco, 'Gato' Ortiz, fue a su hotel de concentración, no sin antes pasar a hacer unas compras, donde fue reconocido por un aficionado de Atlas, quien de manera agresiva lo insultó y lo amenazó de muerte.

Reportes señalan que el fan de los rojinegros siguió al árbitro a su hotel con insultos constantes, por lo que el silbante mexicano tuvo que comunicarse con la Comisión de Árbitros para explicar la situación que estaba viviendo.

Esto provocó que el 'Gato' Ortiz se fuera a otro hotel bajo estrictas medidas de seguridad y fue horas después que pudo regresar a Toluca sin problema alguno.

Hasta el momento, la Comisión de Árbitros o la Federación Mexicana de Futbol se han expresado al respecto, aunque existen versiones que se puede levantar una demanda en contra del aficionados por la amenaza de muerte.