José de Jesús Corona se retira. Y tras más de 20 años de carrera en Liga MX y en Selección Mexicana, ¿qué imagen escoger? Un par de ellas no es suficiente, pero es posible que puedan acercarnos un poco al personaje.

La de la Copa Libertadores en el 2005: reforzando a Chivas (jugaba en Tecos) en los Cuartos de final justo en el corazón futbolístico de Argentina. Se paró en el barrio de la Boca con un garbo y un desparpajo a prueba de terremotos e incendios.

PUBLICIDAD

Su noche fue perfecta. Atajó, provocó e hizo que el partido se suspendiera porque una multitud de aficionados le arrojó objetos desde atrás de su portería. Si hasta la redacción del diario deportivo argentino Olé le otorgó un 10 perfecto, una rareza en su exigente redacción.

Chivas sacó un empate sin goles esa noche y avanzó a Semifinales gracias al 4-0 conseguido en la ida en el Jalisco.

Todo México tiene una muy arraigada en la memoria colectiva y seguro ahí vivirá para siempre: la de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En la historia del futbol mexicano ningún portero ha exhibido en un solo torneo de selecciones, el nivel superlativo de Corona en una competencia de tan alto perfil como él lo hizo en la obtendión del oro en esos Juegos.

Sus atajadas, lances y estiradas ante Corea del Sur, Gabón, Suiza, Senegal, Japón y Brasil están enmarcados en la antología de grandes momentos del Tri.

Particularmente, su actuación ante Senegal fue un concierto de idas y venidas que salvaron a ese cuadro Sub 23 en al menos cinco oportunidades ya fuera por arriba, por abajo, de remates de cabeza, de larga distancia o en mano a mano.

Los seguidores del Cruz Azul no olvidan la que sigue, cuando levantó el trofeo de campeón en el Guardianes 2021: La Máquina tenía 24 años sin ser campeón de Liga y José de Jesús Corona, 18 desde su debut. El campeonato fue perfecto para los celestes bajo el mando de Juan Reynoso.

PUBLICIDAD

Terminaron el torneo regular de líderes y en la Liguilla eliminaron a Toluca y a Pachuca. En la final vencieron a Santos. Corona era el capitán y el encargado de recibir, y levantar la copa de campeón antes que nadie. Por supuesto, como arquero fue fundamental a lo largo de todo el torneo.

Frontal, plástico. De excepcionales reflejos y ubicación perfecta. Corona hizo de la oportunidad su aliado más preciado.

Pero fue su carácter el que una y otra vez lo sacó adelante, y lo encumbró, pero como suele pasar en estos casos, también el que estuvo varias veces a punto de hundirlo.

Lo mismo le pegó al auxiliar de un equipo rival (2011), que se peleó en una disco para echarle la culpa a su primo y luego desmentirse a sí mismo (2010) o agredió a un camarógrafo por esbozar una sonrisa mientras él pasaba a su lado tras una derrota (2018).

Quizá, su único pendiente futbolístico fue jugar en una Copa del Mundo. Acudió a tres, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero no participó ni un minuto.

Jugó en Atlas, Tecos, Chivas (refuerzo en Copa Libertadores), Cruz Azul y su retiró será en Tijuana, justo enfrentando a La Máquina el domingo 28 de septiembre.

Convivió y compitió con grandes porteros mexicanos de la época tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana: Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Oscar Pérez y Oswaldo Sánchez.

Para el recuerdo del futbol mexicano se hizo de un espacio propio y único entre todos ellos, legendario.