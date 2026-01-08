Liga MX Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026 Este es el nuevo equipo del futbolista argentino de 32 años de edad para el nuevo torneo de la Liga MX.



Video ¡Se cierra el trato! Lorenzo Faravelli se despide de Cruz Azul

Cruz Azul anunció una nueva baja de cara al inicio de la Liga MX Clausura 2026 y que se suma a las de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero como las más destacadas tras algunas semanas de negociaciones.

Fue el turno para Lorenzo Faravelli, mediocampista argentino de 32 años de edad y quien tras dos años ahora partirá hacia un nuevo rumbo para vestir la playera de su segundo equipo en el futbol mexicano de Primera División.

El experimentado futbolista y campeón de la Concacaf Champions Cup con La Máquina en 2025 ahora jugará para los Rayos del Necaxa, que ha generado varias altas en este futbol de estufa invernal encabezadas por el director técnico Martín Varini.

Tras la transferencia, Lorenzo Faravelli se reencontraría con Cruz Azul hasta la Jornada 17 de la Liga MX Clausura 2026 cuando La Máquina reciba al Necaxa en fechas en las que se estará cada vez más cerca del inicio del Mundial 2026.

La llegada de Faravelli al Necaxa fue una operación totalmente distinta la de Agustín Palavecino, quien dejó al cuadro rojiblanco para militar con la institución cementera este semestre, de acuerdo con información de Juan Carlos Zamora para TUDN desde principios de enero.