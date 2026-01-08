    Liga MX

    Se hace oficial la salida de Lorenzo Faravelli del Cruz Azul para el Clausura 2026

    Este es el nuevo equipo del futbolista argentino de 32 años de edad para el nuevo torneo de la Liga MX.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Se cierra el trato! Lorenzo Faravelli se despide de Cruz Azul

    Cruz Azul anunció una nueva baja de cara al inicio de la Liga MX Clausura 2026 y que se suma a las de Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero como las más destacadas tras algunas semanas de negociaciones.

    Fue el turno para Lorenzo Faravelli, mediocampista argentino de 32 años de edad y quien tras dos años ahora partirá hacia un nuevo rumbo para vestir la playera de su segundo equipo en el futbol mexicano de Primera División.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026
    1 mins

    Jardine asegura que América sigue buscando un refuerzo más para el Clausura 2026

    Liga MX
    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky
    1 mins

    Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky

    Liga MX
    André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte"
    1 mins

    André Jardine confirma la baja de Henry Martin: "Es mala suerte"

    Liga MX
    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026
    1 mins

    Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026

    Liga MX
    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América
    2 mins

    André Jardine quiere cumplir un objetivo negado desde que llegó al América

    Liga MX
    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez
    1 mins

    Necaxa roba joya a Chivas tras anunciar como refuerzo a Francisco Méndez

    Liga MX
    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky
    1 mins

    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky

    Liga MX
    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Querétaro está por fichar a Bless Egge para la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX
    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz
    1 mins

    Una bebé, lo único cierto en el futuro de Bogusz

    Liga MX
    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca
    1 mins

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca

    Liga MX

    El experimentado futbolista y campeón de la Concacaf Champions Cup con La Máquina en 2025 ahora jugará para los Rayos del Necaxa, que ha generado varias altas en este futbol de estufa invernal encabezadas por el director técnico Martín Varini.

    Tras la transferencia, Lorenzo Faravelli se reencontraría con Cruz Azul hasta la Jornada 17 de la Liga MX Clausura 2026 cuando La Máquina reciba al Necaxa en fechas en las que se estará cada vez más cerca del inicio del Mundial 2026.

    La llegada de Faravelli al Necaxa fue una operación totalmente distinta la de Agustín Palavecino, quien dejó al cuadro rojiblanco para militar con la institución cementera este semestre, de acuerdo con información de Juan Carlos Zamora para TUDN desde principios de enero.

    El debut del argentino con Necaxa se puede dar este fin de semana en la visita a Santos Laguna, o bien como parte de la pronta Jornada Doble cuando los Rayos reciban a Monterrey o en la Fecha 3, de nuevo con el conjunto necaxista como local ante Atlas.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNecaxaFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX