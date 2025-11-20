Liguilla Liga MX: Pachuca vs. Pumas ¡EN VIVO!

Pachuca vs. Pumas abre la Fase Final del Apertura 2025 con el arranque de la Liguilla de la Liga MX con los partidos del Play-In por un lugar en los Cuartos de Final.

Loz Tuzos tuvieron un cambio radical en el banquillo durante este parón debido a la Fecha FIFA de noviembre, por lo que Esteban Solari es el nuevo técnico en lugar de Jaime Lozano.

En Pumas, el tener más de tres jugadores selecciones y con participación hace menos de 48 horas, no será problema para Efraín Juárez que contará con ellos para jugar.

¿CÓMO SE JUEGA EL PLAY-IN DE LA LIGA MX?

Ya teniendo definidos qué equipos están en la siguente etapa, ahora veremos cómo serán los duelos. Iniciaremos por el Play-In, donde el primer enfrentamiento será entre Pachuca (9) y Pumas (10), también catalogado como Play-In B, quienes se enfrentarán por primera vez en esta instancia.

El segundo será entre Xolos (7) y Juárez (8), o Play-In A, donde ambos equipos fronterizos se encaran en eliminación directa. El ganador de este enfrentamiento se medirá contra Tigres, quien se ubica en la posición dos de la tabla general.

El triunfador del Play-In B se enfrenta al perdedor del Play-In A y el que resulte ganador será el rival del Toluca en Liguilla. Ambos juegos se llevarán a cabo el jueves 20 de noviembre.

Mientras eso se define, los encuentros que ya veremos en la fiesta grande quedan de esta manera:

Toluca (1) espera contendiente, o al octavo lugar.

América (4) vs. Monterrey (5)

Cruz Azul (3) vs. Chivas (6)

Tigres (2) espera contendiente, o al séptimo lugar.