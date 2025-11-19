    Futbol

    Las dudas en Pumas de cara al Play-In ante Pachuca este jueves

    Pumas contará con sus seleccionados para juego de Play-In ante Pachuca este jueves por la noche.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video La máxima preocupación de Pumas de cara al Play-In ante Pachuca

    Uno de los temas que más llama la atención entre la afición Universitaria es que si sus jugadores que tomaron parte con sus respectivas selecciones jugarán con Pumas el Play-in en contra de Pachuca.

    Por reglamento la propia FIFA les exige a sus clubes un mínimo de 48 horas de descanso entre un partido de selección y uno de clubes, sin embargo, para esta fase de la Liga MX sí podrán participar con el equipo auriazul, tal es caso del guardameta Keylor Navas, quien jugó apenas el martes con Costa Rica.

    Durante el programa Insiders el reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, fue claro al señalar que sí van a jugar los futbolistas de Pumas ante Pachuca, habrá un análisis, una evaluación, por parte del técnico Efraín Juárez y cuerpo técnico, para ver las resistencias, agotamiento.

    “La idea es que por lo menos en casos muy puntuales y muy específicos que arranquen el partido. Se habló mucho de Keylor Navas iba o no a estar y la información que tenemos es que el arquero será titular, en el partido en contra de los Tuzos”, aseguró Celorio.

    En el caso de Álvaro Angulo, quien tuvo participación con Colombia, Pedro Vite con Ecuador, Jorge Ruvalcaba con México. “Algunos futbolistas se van a incorporar directo en Pachuca, conforme vayan llegando y en cada caso específico se analizará su respectiva alineación para el partido ante Pachuca”, agregó.

    Con respecto al reglamento que establece FIFA cabe recordar que es una recomendación que hace el organismo deportivo y no está reglamentado.

