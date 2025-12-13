    Liga MX

    Tigres recibió la visita de su afición en el entrenamiento abierto antes de la final ante Toluca

    Fernando y el ‘Patón’ Guzmán se dirigieron a la numerosa hinchada en el Volcán antes de viajar al Estado de México.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video La dura promesa de Nahuel y Gorriarán a la afición de Tigres

    Tigres derrotó a Toluca en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX, juego que se disputó en el Volcán y que un gol de Ángel Correa les dio la ventaja mínima a los felinos para el juego de vuelta.

    Este día, el Volcán abrió sus puertas a la numerosa afición de Tigres para ver, alentar y llenar de energía a sus jugadores previo a la final de vuelta ante los Diablos Rojos.

    Liga MX

    Fernando Gorriarán tomó el micrófono después de la práctica ligera y animó a todos en la grada con sus palabras, afirmando que dejarán el alma en el campo.

    “Este equipo ha dejado el alma, esperamos que se hayan sentido representados durante todo el semestre y mañana va a ser una batalla, una guerra para nosotros. Vamos a dejar el alma. Sabemos la ilusión que tienen, la ilusión de nosotros y vamos a dejar la vida, vamos a ir a partirnos la madre para salir campeones”.

    “Ojalá que podamos regalarles a todos ustedes, a nuestras leyendas que hoy están acá también, darles una alegría más a ustedes y seguir escribiendo y agrandando la historia de este club que es lo que ustedes se merecen, lo que esta institución se merece. Y vamos a dejar el alma par que eso pase”.

    A Gorriarán se le sumó uno de los líderes, Nahuel Guzmán, quien también se comprometió a regresar con el campeonato y festejar con ellos nuevamente, todo esto antes de viajar al Estado de México.

    “Pensaron que no nos iban a haber más acá, ¿no? Nos tiene que seguir aguantando. Y bueno cosas que pasan cada tanto. Gracias Gorri por la entrada, gracias por ayudarme, darme una manita. No tengo nada preparado hoy, pero voy a tratar de hablarle a todos y a cada uno de los que hoy se acercaron una vez más acá, a El Volcán, y acompañarnos”.

    “Como dijo Gorri y como digo siempre, vamos a comprometernos, vamos a entregar el corazón, vamos a dejar la piel y nos vamos del Volcán, nos vamos de esta ciudad hermosa con el aguante, el apoyo, llenos de amor, llenos de garra, llenos de pasión, con una ilusión en la mente que nos va a condenar toda la vida y todo el tiempo. Nos falta el último escalón y prometemos dejar la vida muchachos. Muchas gracias otra vez por venir y por acompañar”.

