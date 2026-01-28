Liga MX Liga MX solicita a FIFA un mercado de fichajes extraordinario para la Liguilla La Liga MX busca apoyar a los equipos que cedan jugadores al Tri y luchen por el título del Clausura 2026.

Desde el año pasado se anunció que la Liguilla del Torneo Clausura 2026 se jugará sin seleccionados para apoyar a México a tener la mejor preparación posible para disputar el Mundial 2026 que inaugurará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

La idea surgió de Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, y fue respaldada por los dueños de los clubes de la Liga MX, así como de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), sin embargo, la decisión dejará desprotegidos a los equipos que luchen por el título en la Liguilla.

Por esa razón, la Liga MX accederá que los clubes puedan jugar con sus nueve extranjeros en cancha al mismo tiempo y no siete, como está permitido para la Fase Regular. Regla en la que Chivas está excluido al jugar con futbolistas de nacionalidad mexicana.

Además, la Liga MX solicitó a la FIFA un mercado de fichajes extraordinario previo a la Liguilla para que los equipos que cedan jugadores a la Selección Mexicana no se vean mermados en la lucha por el título, reveló Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Comisionado de la FMF.

“Eso implica que la regla para la Liguilla va a ser apoyar a los que cedieron a sus seleccionados y los 18 clubes en general con dos mecanismos.

“El mecanismo de que jueguen con sus extranjeros y el segundo mecanismo de buscar un periodo adicional de transferencias que ese es el que se está consultando con FIFA”, declaró Mikel Arrriola después de revelar que América ya solicitó su regreso al Estadio Banorte en pleno Clausura 2026.

El mercado de transferencias que la Liga MX busca que FIFA apruebe es similar al que se vivió para el Mundial de Clubes 2025, donde los equipos participantes tuvieron una ventana adicional al mercado regular para reforzarse solo durante su participación en el torneo.