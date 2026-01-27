América solicitó su regreso al Estadio Banorte después de la reinauguración
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX confirmó que es muy probable que se dé ese cambio.
La Selección Mexicana jugará ante Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte, inmueble que fue remodelado para albergar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.
A partir de ese momento Club América podría regresar a utilizarlo y dejar el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde ha estado desde el Apertura 2024.
Este día, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX señaló en entrevista que las Águilas habrían solicitado su regreso al Estadio Azteca para lo que reste del Clausura 2026.
“El reporte es muy positivo del Estadio Azteca, van en tiempo. Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será”.
América tendría fecha para su primer partido en el Estadio Banorte
Durante el partido de la Selección Mexicana en Bolivia, David Faitelson y Andrés Vaca comentaron que ya habría fecha para el primer juego del América en el remodelado Estadio Azteca.
“Va a estrenar estadio el América contra Cruz Azul, 11 de abril Faitelson, para que vayas apartando la fecha”.
Este juego entre las Águilas y la Máquina Celeste corresponde a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.