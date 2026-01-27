    Liga MX

    América solicitó su regreso al Estadio Banorte después de la reinauguración

    Mikel Arriola, presidente de la Liga MX confirmó que es muy probable que se dé ese cambio.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Hay fecha para el regreso del América al Estadio Banorte?

    La Selección Mexicana jugará ante Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte, inmueble que fue remodelado para albergar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    A partir de ese momento Club América podría regresar a utilizarlo y dejar el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde ha estado desde el Apertura 2024.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Israel Reyes sufre lesión muscular en pierna derecha tras amistoso de Selección Mexicana
    1 mins

    Israel Reyes sufre lesión muscular en pierna derecha tras amistoso de Selección Mexicana

    Liga MX
    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame
    1 mins

    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame

    Liga MX
    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    1:15

    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

    Liga MX
    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX
    1 mins

    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX

    Liga MX
    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante
    1 mins

    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante

    Liga MX
    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión
    1 mins

    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión

    Liga MX
    Cruz Azul avanza en la salida de Jorge Sánchez a Europa
    1 mins

    Cruz Azul avanza en la salida de Jorge Sánchez a Europa

    Liga MX
    Liga MX: Así se juega y puedes ver la Jornada 4 de Clausura 2026
    3 mins

    Liga MX: Así se juega y puedes ver la Jornada 4 de Clausura 2026

    Liga MX
    Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz
    1 mins

    Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz

    Liga MX
    'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul
    1 mins

    'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul

    Liga MX

    Este día, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX señaló en entrevista que las Águilas habrían solicitado su regreso al Estadio Azteca para lo que reste del Clausura 2026.

    “El reporte es muy positivo del Estadio Azteca, van en tiempo. Lo ha solicitado el club, si eso se puede en términos físicos, así será”.

    América tendría fecha para su primer partido en el Estadio Banorte

    Durante el partido de la Selección Mexicana en Bolivia, David Faitelson y Andrés Vaca comentaron que ya habría fecha para el primer juego del América en el remodelado Estadio Azteca.

    “Va a estrenar estadio el América contra Cruz Azul, 11 de abril Faitelson, para que vayas apartando la fecha”.

    Este juego entre las Águilas y la Máquina Celeste corresponde a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Video Berterame al Inter Miami: Esto es lo que falta para su salida
    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX