Mundial 2026 IFAB aprueba cambios en las reglas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Los jugadores que incurran en esta falta podrían ser acreedor a una tarjeta roja directa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mundial 2026 estrenará reglas aprobadas por IFAB

La International Football Association Board ( IFAB) tuvo este día una sesión en Vancouver, Canadá en donde se aprobaron un par de reglas importantes, una de ellas podría acarrear una tarjeta roja para el jugador.

Estas dos modificaciones fueron propuestas por la FIFA y se implementarán a partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se celebrará a partido del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

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Una de las reglas que tendrán un cambio es para evitar o revelar si hay un insulto racista u ofensa fuera del futbol.

“A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”.

La otra regla que cambiará es sobre el reclamo de parte de los jugadores por las decisiones arbitrales, una de las que incluye abandonar el partido.

“A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego”.

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