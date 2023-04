André Jardine asegura que Atlético de San Luis será “un dolor de huevos” en la Liguilla

“Para mí este torneo fue muy difícil. Hay que ser humildes, saber dónde estamos, quiénes son nuestros rivales, el balance para mí es positivo, logrando el principal objetivo, el mensaje para mí era claro: ‘Profe, no podemos pagar la multa’, yo pensaba que podíamos hacer más pero me decían: ‘Por favor, no podemos pagar la multa’”, resaltó André Jardine en conferencia de prensa.