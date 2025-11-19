    Cruz Azul

    La verdad sobre la posible llegada de James Rodríguez al Cruz Azul

    El elemento colombiano emigrará de León y los rumores sobre su posible destino se desataron.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿James Rodríguez llega a Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

    James Rodríguez saldrá del León y su posible destino se ha ubicado en algún otro equipo de la Liga MX, incluidos algunos de los equipos llamados 'grandes'.

    Si bien en un principio se especuló que James Rodríguez podría llegar al América o incluso a Pumas, Cruz Azul es otro de los equipos que han sonado para contratar al astro colombiano.

    PUBLICIDAD

    Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, reveló que en realidad, el rumor que pone a James Rodríguez en el Cruz Azul no tiene un gran sustento, ya que el ex del Real Madrid no va acorde con el perfil que se busca en el conjunto de La Noria.

    La consigna de la directiva de Cruz Azul es fichar a jugadores que no rebasen los 30 años y, por ello, es que James Rodríguez no entraría en una terna para posibles fichajes en el conjunto de La Noria.

    Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva de Cruz Azul, el conjunto cementero se ha centrado en jugadores que puedan servir a la postre en otra transacción.

    El 'Toro' Fernández, Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi fueron los elementos de mayor edad que se han contratado en Cruz Azul en los últimos años, aunque en estos ejemplos, todos entraban bien en el proyecto de Anselmi.

    Por si fuera poco, James Rodríguez ocupa plaza de no formado en México, además de que su posición es la más recurrente actualmente en la plantilla del conjunto de La Noria.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Esteban Solari sigue sin contrato en Pachuca rumbo al Play-in de la Liga MX

    Esteban Solari sigue sin contrato en Pachuca rumbo al Play-in de la Liga MX

    1 min
    El ‘Corcho’ Rodríguez reconoce que no son favoritos ante América

    El ‘Corcho’ Rodríguez reconoce que no son favoritos ante América

    1 min
    Mateusz Bogusz cambia de agente y tiene ofertas para dejar a Cruz Azul

    Mateusz Bogusz cambia de agente y tiene ofertas para dejar a Cruz Azul

    1 min
    Esteban Solari le dedica palabras a Pumas en su presentación con Pachuca

    Esteban Solari le dedica palabras a Pumas en su presentación con Pachuca

    1 min
    Monterrey rendirá homenaje a uno de sus grandes goleadores frente al América

    Monterrey rendirá homenaje a uno de sus grandes goleadores frente al América

    Relacionados:
    Cruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX