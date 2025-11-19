La verdad sobre la posible llegada de James Rodríguez al Cruz Azul

Video ¿James Rodríguez llega a Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

James Rodríguez saldrá del León y su posible destino se ha ubicado en algún otro equipo de la Liga MX, incluidos algunos de los equipos llamados 'grandes'.

Si bien en un principio se especuló que James Rodríguez podría llegar al América o incluso a Pumas, Cruz Azul es otro de los equipos que han sonado para contratar al astro colombiano.

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, reveló que en realidad, el rumor que pone a James Rodríguez en el Cruz Azul no tiene un gran sustento, ya que el ex del Real Madrid no va acorde con el perfil que se busca en el conjunto de La Noria.

La consigna de la directiva de Cruz Azul es fichar a jugadores que no rebasen los 30 años y, por ello, es que James Rodríguez no entraría en una terna para posibles fichajes en el conjunto de La Noria.

Desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva de Cruz Azul, el conjunto cementero se ha centrado en jugadores que puedan servir a la postre en otra transacción.

El 'Toro' Fernández, Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi fueron los elementos de mayor edad que se han contratado en Cruz Azul en los últimos años, aunque en estos ejemplos, todos entraban bien en el proyecto de Anselmi.