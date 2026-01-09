La Liga MX registra nueve jugadores provenientes de la Liga Expansión MX
Cinco equipos de la Primera División voltearon a ver a jugadores de la liga de plata para apuntalar su plantel.
Video La Liga Expansión MX nutre a cinco equipos de la Liga MX
La Liga MX dará inicio este viernes con el juego entre Mazatlán y Juárez, el Clausura 2026 marcará una pauta en cuanto a refuerzos provenientes de la Liga Expansión MX.
A este torneo se sumaron 9 jugadores de la Liga Expansión MX a cinco equipos de la Liga MX, acto que resaltó en un comunicado el máximo organismo del Futbol Mexicano.
Los jugadores que fueron transferidos son:
- Daniel Parra, del Atlético Morelia a Querétaro
- Eduardo Pérez, de la Jaiba Brava a Querétaro
- Jean Unjanque, de Cancún FC a Querétaro
- Waldo Madrid, de Venados FC a Querétaro
- Benjamín Galindo, de Cancún FC al Atlético de San Luis
- Jorge Díaz Price, de Cancún FC al Deportivo Toluca
- Abraham Villegas, de Tapatío a León
- Raúl Martínez, de Tapatío a Necaxa
- Francisco Méndez, de Tapatío a Necaxa
En torneos anteriores se dieron movimientos similares, pero este Clausura 2026 fue récord en esta marca y así van quedando conformados los equipos para el inicio de este torneo.
Video ¿Por qué León, Pumas y Mazatlán no serían campeones este Clausura 2026?