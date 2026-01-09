    Liga MX

    La Liga MX registra nueve jugadores provenientes de la Liga Expansión MX

    Cinco equipos de la Primera División voltearon a ver a jugadores de la liga de plata para apuntalar su plantel.

    Alonso Ramírez
    La Liga MX dará inicio este viernes con el juego entre Mazatlán y Juárez, el Clausura 2026 marcará una pauta en cuanto a refuerzos provenientes de la Liga Expansión MX.

    A este torneo se sumaron 9 jugadores de la Liga Expansión MX a cinco equipos de la Liga MX, acto que resaltó en un comunicado el máximo organismo del Futbol Mexicano.

    Los jugadores que fueron transferidos son:

    • Daniel Parra, del Atlético Morelia a Querétaro
    • Eduardo Pérez, de la Jaiba Brava a Querétaro
    • Jean Unjanque, de Cancún FC a Querétaro
    • Waldo Madrid, de Venados FC a Querétaro
    • Benjamín Galindo, de Cancún FC al Atlético de San Luis
    • Jorge Díaz Price, de Cancún FC al Deportivo Toluca
    • Abraham Villegas, de Tapatío a León
    • Raúl Martínez, de Tapatío a Necaxa
    • Francisco Méndez, de Tapatío a Necaxa

    En torneos anteriores se dieron movimientos similares, pero este Clausura 2026 fue récord en esta marca y así van quedando conformados los equipos para el inicio de este torneo.

