Video Keylor Navas se sorprende de la afición de Pumas en CU

En medio de la lluvia y con un empate a un gol ante Necaxa, Keylor Navas debutó en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 4 del Apertura 2025. Y el arquero tico salió encantado de la experiencia.

Así lo hizo saber a través de sus redes sociales y le sorprendió particularmente la afición azul, y oro.

"Gracias a Dios pude vivir mi primer partido en CU", escribió en su cuenta de Instagram y completó: " Increíble ver a la afición apoyando inclusive bajo la lluvia. Lo peleamos hasta el final pero no se nos dio el resultado que queríamos. Seguimos trabajando fuerte!💪GOYA!!!".

Keylor jugó los 90 minutos de su cuarto encuentro bajo los tres postes de la portería de Pumas. El primero sobre la grama de Ciudad Universitaria.

Su actuación, el domingo ante los Rayos fue de poco trabajo y el director técnico del conjunto felino ha dicho que pese a ser el mejor portero del continente, prefiere que Navas no salga figura en los partidos en los que participe y ha explicado el porque.

"Cuando el portero sale figura quiere decir que no estamos defendiendo bien. Hoy ojalá podamos tener esta tendencia, el que Keylor no salga figura.

"Que después tiene la jerarquía de sacar cosas que nadie más las puede sacar porque es el mejor de este continente seguramente, pero nuestra labor como entrenador y como equipo es que no le lleguen", aseguró.

Keylor y Pumas jugarán su siguiente partido, Jornada 5 del Apertura 2025, en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado 16 de agosto cuando enfrenten al actual campeón, Toluca.