Una nueva mexicana se consolidó como la ganadora del prestigiado concurso de belleza Miss Universo, se trata de Fátima Bosch, quien tras el revuelo causado por su triunfo en el país, se supo de varios episodios de su vida, entre ellos los de sus viejos amores.

Entre estás vidas pasadas, se supo de que uno de sus novios era un jugador de la Liga MX, Kevin Álvarez, jugador del América que, a pesar de también contar con mucha fama, prefirió no entrar en dimes y diretes respecto a ese suceso de su pasado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la vida sigue su curso, mientras nuestra nueva Miss Universo mexicana disfruta de su nuevo reinado en el mundo de la belleza, el jugador azulcrema, que está cerca de enfrentar a Rayados en los Cuartos de Final de la Liga MX, también se enfoca en lo suyo, incluyendo un poco de vida social.

Durante un evento de GQ en el que participó Kevin Álvarez, el futbolista de las Águilas dejó claro, antes de que culmine este año, la jugada que definió este 2025 tanto dentro como fuera de la cancha.

"Todo bien, muy contento y muy tranquilo. Ahorita regresar con la Selección, estar en gran momento y fuera, hoy es un gran día", expresó durante el evento de GQ Men of the Year 2025.

A pesar de que Kevin Álvarez se "mostró contento por ella", ahora se aleja de los reflectores de los espectáculos que lo cuestionan sobre Fátima Bosch y se concentra en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.