Video La reacción de Kevin Álvarez tras el triunfo de su ex Fátima Bosch en Miss Universo

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en la historia en ganar el concurso de belleza Miss Universo tras consolidarse como la ganadora en la edición de 2025, cinco años después de que lo hiciera Alma Andrea Meza.

El concurso se realizó en esta ocasión en Bangkok, Tailandia, en el que Fátima Bosch protagonizó una polémica con uno de los organizadores del evento, quien la denostó y que generó que la mexicana denunciara a través de redes sociales el comportamiento de ese personaje.

PUBLICIDAD

Pero la polémica fue más allá del concurso de belleza y la demanda social sobre el comportamiento hacia Fátima Bosch, pues rozó el ámbito deportivo al tratarse de la expareja de uno de los futbolistas de las Águilas del América de la Liga MX.

ASÍ REACCIONÓ KEVIN ÁLVAREZ TRAS EL TRIUNFO DE FÁTIMA BOSCH

El futbolista fue cuestionado por la prensa de espectáculos sobre la victoria de la tabasqueña y se escondió en una chamarra y de sus acompañantes hasta abordar su auto en un estacionamiento.

Al final, Kevin Álvarez rompió el silencio y dijo un corto: “Estoy contento por ella”, para seguir su camino y con una sonrisa ante los cuestionamientos, más de nervios que de felicidad por el logro de Fátima Bosch.