¿Qué futbolista del América fue novio de la nueva Miss Universo mexicana?

Video Mexicana gana Miss Universo y desata locura de americanistas, ¿de quién fue novia?

La mexicana Fátima Bosch fue la ganadora del concurso de belleza Miss Universo 2025 que se celebró este jueves 20 de noviembre en Tailandia.

Hace un par de años, la modelo de 25 años, nacida en Tabasco, estuvo vinculada a la Liga MX por haber tenido una relación amorosa con un futbolista del América.

Fátima Bosch y Kevin Álvarez tuvieron un breve y discreto noviazgo en 2023 que el propio defensa azulcrema llegó a confirmar a través de una transmisión en sus redes sociales.

Fátima Bosch se quedó con la corona de Miss Universo 2025 tras superar a las representantes de Tailandia (Veena Praveenar), Venezuela (Stephany Abascal), Filipinas (Ahtisa Manalo) y Costa de Marfil (Olivia Yacé).

Es la cuarta mexicana en lograr el cetro de Miss Universo tras Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020.

México empató a Filipinas en cuarto lugar de los países con más títulos de Miss Universo; por delante de ellos están Puerto Rico (5), Venezuela (7) y Estados Unidos (9).