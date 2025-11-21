El triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025 hizo eco en la Liga MX donde uno de los considerados 'grandes' del futbol mexicano no titubeó en felicitarla con un lindo detalle.

Luego de que México se consagrara por cuarta ocasión en la historia del concurso de Miss Universo, Chivas presumió en sus redes sociales el jersey que personalizó para la actual reina del certamen.

Con el dorsal número 4, en alusión a los triunfos antes mencionados, y con su nombre plasmado fue como Fátima Bosch posó con el clásico uniforme del Rebaño Sagrado.

Pese a que la modelo nació en Tabasco, su corazón futbolero parece ahora estar en Guadalajara, donde Chivas ya tiene a dos Miss Universo ganadoras, pues cabe recordar que en 2010 la Chivahermana, Ximena Navarrete, oriunda de 'La Perla de Occidente', también se consagró en el certamen.