“Es una suma de muchas cosas, los jugadores estaban muy dolidos, era un plantel de mucha jerarquía, me había costado irlo encontrando, después de aquel partido fatídico creo que llegamos con una energía nueva, con un discurso distinto.

"Después cuando sale Héctor Lara, Álvaro Dávila, empieza lo problemático. Los malos entendidos, creo que ahí se complica la convivencia en general, y poco a poco se fueron los jugadores. No encontramos los refuerzos idóneos, pero en esas sumas y restas es futbol, los rivales también compiten y se perdió la oportunidad”, comentó.

LA RELACIÓN DE JUAN REYNOSO CON JAIME ORDIALES

“Terminó como empezó (su relación con Jaime Ordiales). Hubo un respeto mutuo, nunca hubo una buena química, creo que fuimos frontales, yo siempre intenté serlo, y ya. No convivimos más, no nos hemos vuelto a llamar, pero hubo cosas que, creo que ambas partes no nos gustaron, y se las comenté incluso delante de los directivos”, finalizó.