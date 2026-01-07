Liga MX Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González El delantero de las Chivas ha despertado el interés del futbol brasileño tras ser el goleador de la Liga MX.

Por: Raúl Martínez

Armando ‘Hormiga’ González acaparó los reflectores en e l Apertura 2025 de la Liga MX tras convertirse en el goleador del torneo que provocó que también llamará la atención de otros equipos.

Y es que, de acuerdo con reportes en Brasil el delantero mexicano despertó el interés de l Clube do Remo, equipo que es dirigido por el ex técnico de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio.

El mismo estratega colombiano habría puesto el nombre de Armando González en la lista de posibles fichajes para reforzar el ataque del cuadro brasileño que, en la pasada temporada se ubicó en la décimo quinta posición del brasileirao.

Al momento no ha trascendido más información sobre un acercamiento por parte del Clube do Remo con el futbolista de las Chivas.

Cabe destacar que en diciembre pasado Armando González renovó con el Guadalajara hasta el 2029 luego de que el delantero fuera nombrado el mejor jugador del Apertura 2025, así que no sería fácil la salida del delantero que también ha externado su deseo de jugar en Europa.