“Antes de llegar a México venía de una travesía venía de Alemania, España y Argentina desafortunadamente no me va bien, regreso a Colombia desilusionado de jugar al fútbol y enfocado en trabajar de archivador, pero en Bogotá se me presenta la oportunidad de jugar torneos amateurs y ahí conozco a una persona que se llama Óscar, que se ha convertido en mi papá, me habla la de la oportunidad de venir a México… tomé la decisión de venir acá y gracias a dios por las cosas que salieron muy bien”