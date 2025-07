'Pantera' Zúñiga ilusiona al América al describirse como todo un crack

El delantero colombiano José Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, nuevo refuerzo del América , lanzó un mensaje lleno de ilusión para los aficionados azulcremas que no lo conocen.

“El mensaje es que sigan creyendo, apoyando. Sé que de pronto hay unas personas que no me conocen, no saben del potencial que tengo, pero estoy convencido que puedo aportarle muchísimo a este club”, mencionó en entrevista para el Club América.