Liga MX Igor Lichnovsky está fuera de América; ya no entrenará más con el club El chileno ya sabe lo que pasará con él entre la tormenta de altas y bajas que viven las Águilas.

Video ÚLTIMA HORA: Esto se sabe sobre Lichnovsky en América

El futuro de Igor Lichnovsky ya se sabía en América al no entrar en planes por André Jardine desde el inicio de semestre para este Clausura 2026 de la Liga MX.

Si bien el chileno se mantenía en forma al asistir a las instalaciones de las Águilas en Coapa, existen novedades sobre lo que pasará con él en el club.

LA REALIDAD DEL CASO LICHNOVSKY EN AMÉRICA

Esto supuso para muchos que Igor Lichnovsky pudiera volver como emergente al plantel de cara al resto del Clausura 2026 y para el debut de la Concacaf Champions Cup 2026, pero no es así.

De acuerdo a información de Julio Ibañez de TUDN, el América buscará un refuerzo más de corte ofensivo y el chileno, que no fue registrado, seguirá así, con la novedad que el defensa no se presentará más en Coapa.

A falta del anuncio oficial del cuadro azulcrema, la etapa de Lichnovsky llegó a su fin tras dos años y medio y ser parte del plantel tricampeón en el futbol mexicano.