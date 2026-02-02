Liga MX Jorge Ruvalcaba firma y hace oficial su incorporación con los NY Red Bulls El jugador tendrá contrato extendido con el conjunto de la MLS tras dejar a los Pumas.

Jorge Ruvalcaba y los New York Red Bull hicieron oficial su llegada a la MLS con la firma del contrato tras dejar a los Pumas en el actual Clausura 2026 de la Liga MX.

Ruvalcaba tendrá un contrato extendido hasta la temporada 2029-30, con opción de uno más para la temporada 2030-31 y ocupará el tercer lugar de jugador franquicia, informó el club.

El director deportivo del New York Red Bull, Julián de Guzmán expresó su felicidad al recibir al nuevo refuerzo, “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Jorge a nuestro club, es un atacante dinámico y creativo que ha demostrado un gran potencial y una sólida ética de trabajo, y confiamos en que contribuirá a nuestro éxito tanto dentro como fuera del campo”.

Ruvalcaba ya tiene experiencia en el extranjero, cuando jugó para el Standard Lieja de Bélgica, en el que estuvo por una temporada.

Con los de la UNAM llegó a 99 partidos en dos etapas, con saldo de 16 goles, 8 asistencias y cerca de 5,200 minutos en el campo de juego. Su debut fue contra León el 9 de julio de 2022 al ser titular y jugar 60 minutos.