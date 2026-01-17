    Liga MX

    Jorge Sánchez del Cruz Azul despierta interés en el futbol de Europa

    El integrante de la Selección Mexicana tiene chances de emigrar al futbol europeo a meses de la disputa del Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Jorge Sánchez, jugador del Cruz Azul, ha despertado el interés en el futbol europeo, todo cuando el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está en marcha y en plena temporada del futbol de estufa.

    Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el PAOK de la Superliga de Grecia ha mostrado interés en el lateral, integrante del conjunto de La Noria.

    No hay negociaciones avanzadas o algo concreto todavía entre directivas, simplemente que el conjunto helénico tiene el interés latente, por lo que podría darse un seguimiento de este tema en los próximos días.

    Jorge Sánchez es integrante de la Selección Mexicana, por lo que un movimiento a Europa en este mercado invernal sería un movimiento interesante para el lateral que actualmente dirige Nicolás Larcamón.

    Cruz Azul tendría solamente un par de semanas para definir la salida de Jorge Sánchez e, hipotéticamente, buscar algún fichaje que pueda suplir al lateral en caso de irse.

