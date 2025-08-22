    Monterrey

    Jesús Manuel Corona habla de su retiro de las canchas y sus lesiones

    Jesús Corona aclaro los rumores sobre su regreso a las filas de los Rayados de Monterrey y un posible retiro próximo.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¿Está cerca del retiro? Esto dice el ‘Tecatito’ Corona

    En entrevista exclusiva para TUDN, Jesús Corona dejó en claro que, a pesar de lo que muchos dicen, su retiro aún no está cerca a pesar de contar con 32 años de edad.

    No siento que sea el final, mucha gente me decía, mucha gente lo sigue diciendo, Tecatito volvió porque ya es el fin, no, volví por cosas mías y porque tenía ganas de volver a Monterrey porque es mi club y yo creo que me falta todavía bastante".

    Y advirtió que actualmente se ve levantando el título de campeón con los Rayados, lo que considera es su sueño más próximo.

    "Obviamente tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir cumpliendo sueños y seguir ganando campeonatos aquí. Volver a ser campeón con Rayados".

    Además, para reforzar lo dicho sobre que no ve próximo dejar las canchas, habló de lo que actualmente hace para evitar una lesión como la que lo dejó fuera de Qatar 2022.

    "Me he preparado después de la que tuve, estuve recayendo, una lesión, otra que te dejaba 2 semanas, otra 3, pero me he estado preparando en lo alimenticio, en lo de descansar, reforzar mi gimnasio que antes no lo hacía, pero porque antes no me había lesionado como me lesioné antes del Mundial por ejemplo, me estoy empezando a acostumbrar otra vez a poder trabajar eso, reforzar".

    Monterrey

