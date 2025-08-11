Monterrey derrota a un León sin James Rodríguez y que sigue en caída libre

Monterrey derrotó por 3-1 al León como visitante en la Jornada 4, un resultado que deja muy herido al conjunto de ‘La Fiera’ que acumula en una crisis de malos resultados en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Desde el inicio del partido, el conjunto visitante fue muy superior y aprovechó los gruesos errores de la zaga local para irse en ventaja. El primero de sus fallos llegó de la mano del portero Óscar García, quien rechazó mal un remate de Germán Berterame y dejó servido el balón para que Jesús ‘Tecatito’ Corona anotara el 1-0 a los 14 minutos.

El tanto de los visitantes puso más nervioso al equipo local que nuevamente falló al rechazar un pase filtrado de Berterame, para que Ricardo García marcara el 2-0 con una buena definición.

Incluso, antes del descanso, los de Domènec Torrent pudieron aumentar la cuenta pero no estuvieron finos en la definición.

La segunda mitad inicio de la misma manera, con Monterrey siendo dueño del juego y con un equipo local muy impreciso en defensa. Tras una serie de rebotes, a los 60 minutos, Sergio Canales aprovechó y puso el 3-0 que hizo pensar que se venía una goleada.

Sin embargo, apenas seis minutos más tarde, el colombiano Daniel Arcila, que ingresó en la segunda parte, marcó el descuento con un potente remate desde fuera del área. Luego de esa anotación del debutante, el equipo local reaccionó y tuvo opciones para marcar algún tanto más pero no le alcanzó y terminó cayendo nuevamente.

Aunque Rayados no tuvo un buen desempeño en la Leagues Cup, donde sufrió dos derrotas y un empate, en la Liga MX la historia es distinta, pues con la de hoy suma tres triunfos al hilo tras derrotar al Atlético de San Luis, luego al Atlas y ahora a León. Rayados debutó con derrota ante Pachuca.

De otro lodo, no ha sido nada bueno el inicio de campaña para los de Eduardo Berizzo, pues con la de este lunes el equipo lleva ya tres derrotas al hilo en la Liga MX y, por si fuera poco, en la Leagues Cup sumó apenas un empate y dos derrotas.

El León, en la Jornada 5, visitará al Necaxa, mientras que Rayados recibirá en casa al Mazatlán.