Video Última hora: Chicharito se iría de Chivas para volver a un club de Inglaterra

Javier Hernández podría estar viviendo sus últimos días en Chivas y este fin de semana jugaría su último Clásico ante América en la Liga MX.

Según información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, Chicharito dejaría a la institución rojiblanca en diciembre y su plan sería regresar a Inglaterra y jugar en la EFL Championship, que es la segunda división de aquel país.

Lo que queda claro es que el que fuera jugador del Real Madrid, Manchester United y LA Galaxy no está pensando ni por un minuto en retirarse si no en volver a Inglaterra donde vivió los mejores momentos de su carrera, y su mejor futbol.

Desde su vuelta a Chivas para el Clausura 2024, Javier no ha podido consolidarse en el equipo de Jalisco ya sea por lesiones o bajas de juego y recientemente se ha visto involucrado en polémicas de carácter sexista con declaraciones en redes sociales.

El lo que va del Apertura 2025, únicamente ha jugado 20 minutos en las ocho fechas que se llevan disputadas.

Chivas enfrentará este sábado el Clásico Nacional ante América dentro de la Jornada 8 de la Liga MX. El duelo se celebrará en el Estadio Ciudad de Los Deportes el sábado 13 de septiembre.