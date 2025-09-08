    Guadalajara

    ‘Chicharito’ Hernández reaparece en la cancha y en las redes sociales con polémica

    Javier Hernández volvió al campo de juego en partido amistoso que ganó Chivas ante León.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Chicharito deja intriga con mensaje tras fallo frente a León

    Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a las canchas después de un largo tiempo de ausencia debido a una lesión, fue como titular en la victoria de León en partido amistoso ante las Chivas.

    El delantero no tuvo la fortuna de marcar, pero sí estuvo cerca de hacerlo en una jugada que le quedó a modo y al momento de rematar no atinó al esférico y abanicó el balón.

    PUBLICIDAD

    Por otro lado, y después de su falla en el área, Chicharito reapareció en redes sociales con otro más de sus pensamientos u opiniones “interesantes”.

    “Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones, interesante”.

    Estas palabras las acompañó con un largo texto en el que dio otro tipo de argumentos, esto fue lo que escribió en los primeros tres párrafos.

    “El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es”. “La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad”. “Tu cuerpo refleja tus decisiones, no tu mala suerte”.

    Luego de estas palabras, Javier Hernández enfrentará junto a Chivas el Clásico Nacional ante el América, esto correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Video La brutal falla del Chicharito en partido de Chivas

    Más sobre Guadalajara

    1:16
    Chicharito deja intriga con mensaje tras fallo frente a León

    Chicharito deja intriga con mensaje tras fallo frente a León

    1:50
    ¡Clásico Nacional y duelos imperdibles en la Jornada 8 de Liga MX!

    ¡Clásico Nacional y duelos imperdibles en la Jornada 8 de Liga MX!

    1 min
    Faitelson reacciona a golazos de Cuauhtémoc Blanco con América

    Faitelson reacciona a golazos de Cuauhtémoc Blanco con América

    1:50
    ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

    ¿Se viene el adiós? ‘Cuau’ suelta bombita sobre el retiro de Chicharito

    1 min
    Para el Clásico Nacional América es amplio favorito sobre Chivas

    Para el Clásico Nacional América es amplio favorito sobre Chivas

    Relacionados:
    GuadalajaraJavier Hernandez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD