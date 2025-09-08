Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a las canchas después de un largo tiempo de ausencia debido a una lesión, fue como titular en la victoria de León en partido amistoso ante las Chivas.

El delantero no tuvo la fortuna de marcar, pero sí estuvo cerca de hacerlo en una jugada que le quedó a modo y al momento de rematar no atinó al esférico y abanicó el balón.

Por otro lado, y después de su falla en el área, Chicharito reapareció en redes sociales con otro más de sus pensamientos u opiniones “interesantes”.

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones, interesante”.

Estas palabras las acompañó con un largo texto en el que dio otro tipo de argumentos, esto fue lo que escribió en los primeros tres párrafos.

“El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es”. “La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad”. “Tu cuerpo refleja tus decisiones, no tu mala suerte”.

Luego de estas palabras, Javier Hernández enfrentará junto a Chivas el Clásico Nacional ante el América, esto correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.