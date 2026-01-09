    Liga MX

    Luis Romo revela lo que sucedió con el penal fallado de Chicharito

    El capitán del Guadalajara saca a flote lo que sucedió alrededor del polémica penal que marcó el fin de Javier Hernández.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Sale a la luz lo que sucedió en el penal fallado de Chicharito

    Luis Romo, jugador de Chivas de Guadalajara, reveló lo que sucedió alrededor del ya famoso penal que Javier 'Chicharito' Hernández c obró ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del pasado Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Aquel penal marcó el fin de la participación del Guadalajara en el referido torneo, además de que también fue el fin de la actuación de Chivqas en el certamen, por lo que todavía es tema de debate.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Alineaciones Tijuana vs. América para el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026
    1 mins

    Alineaciones Tijuana vs. América para el partido de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca viaja Monterrey con varias bajas en su juego de la Jornada 1
    1 mins

    Toluca viaja Monterrey con varias bajas en su juego de la Jornada 1

    Liga MX
    Chivas anuncia baja de un delantero tras fichar con un equipo del extranjero
    1 mins

    Chivas anuncia baja de un delantero tras fichar con un equipo del extranjero

    Liga MX
    La Liga MX registra nueve jugadores provenientes de la Liga Expansión MX
    1 mins

    La Liga MX registra nueve jugadores provenientes de la Liga Expansión MX

    Liga MX
    Tigres, a detalles de sumar refuerzo proveniente del futbol de España
    1 mins

    Tigres, a detalles de sumar refuerzo proveniente del futbol de España

    Liga MX
    El Clausura 2026 arranca con tecnología semiautomática para el fuera de lugar
    2 mins

    El Clausura 2026 arranca con tecnología semiautomática para el fuera de lugar

    Liga MX
    ¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX!
    1 mins

    ¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX!

    Liga MX
    Javier Aquino ya tiene nuevo equipo
    1 mins

    Javier Aquino ya tiene nuevo equipo

    Liga MX
    Los mejores goles del América en las Jornada 1, ¿los recuerdas todos?
    1 mins

    Los mejores goles del América en las Jornada 1, ¿los recuerdas todos?

    Liga MX
    Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026
    2 mins

    Mazatlán FC vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Liga MX

    Al respecto, el capitán rojiblanco Luis Romo quiso acabar con la polémica y dejó en claro que no fue una decisión improvisada y que, más bien, era algo que estaba ya en la mente del conjunto tapatío.

    "Cuando hay un tirador a cobrar, se le acercan muchas cosas, se procura que el tirador se mantenga alejado, pero Javier estaba desde siempre, se manejaban muchas cosas, pero claro que era el 1, nosotros como compañeros, cuando Javier entraba al campo le daba el gafete de capitán, como futbolista respetas a los jugadores de ese tipo, a muchos se les olvida quién es Javier Hernández, fue, es y será siempre para nosotros, él era el tirador, por eso lo tiró".

    Por último, Luis Romo dejó en claro que ahora que su rol como capitán tendrá más peso en Chivas, intentará tener siempre de aliados a todos sus compañeros, a quienes invitó también a tomar liderazgo en el conjunto que dirige Gabriel Milito.

    "Me obliga a exigir, a poner el ejemplo, cada vez que lo pida algo lo tengo qué hacer, exigencia, lo hablé con el grupo, de lo que voy a intentar hacer con ellos, cuando quieres lograr cosas importantes todos deben estar en la misma línea, los invité a que todos fueran líderes, que tuvieran esa apertura de exigir, hablar".

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX