Liga MX Luis Romo revela lo que sucedió con el penal fallado de Chicharito El capitán del Guadalajara saca a flote lo que sucedió alrededor del polémica penal que marcó el fin de Javier Hernández.

Video Sale a la luz lo que sucedió en el penal fallado de Chicharito

Luis Romo, jugador de Chivas de Guadalajara, reveló lo que sucedió alrededor del ya famoso penal que Javier 'Chicharito' Hernández c obró ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del pasado Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Aquel penal marcó el fin de la participación del Guadalajara en el referido torneo, además de que también fue el fin de la actuación de Chivqas en el certamen, por lo que todavía es tema de debate.

Al respecto, el capitán rojiblanco Luis Romo quiso acabar con la polémica y dejó en claro que no fue una decisión improvisada y que, más bien, era algo que estaba ya en la mente del conjunto tapatío.

"Cuando hay un tirador a cobrar, se le acercan muchas cosas, se procura que el tirador se mantenga alejado, pero Javier estaba desde siempre, se manejaban muchas cosas, pero claro que era el 1, nosotros como compañeros, cuando Javier entraba al campo le daba el gafete de capitán, como futbolista respetas a los jugadores de ese tipo, a muchos se les olvida quién es Javier Hernández, fue, es y será siempre para nosotros, él era el tirador, por eso lo tiró".

Por último, Luis Romo dejó en claro que ahora que su rol como capitán tendrá más peso en Chivas, intentará tener siempre de aliados a todos sus compañeros, a quienes invitó también a tomar liderazgo en el conjunto que dirige Gabriel Milito.