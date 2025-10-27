Jaime Lozano, técnico de Pachuca, lamentó la lesión de Alexis Vega que lo alejará de las canchas por algunos días de cara a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

En conferencia de prensa tras el empate ante Toluca, Lozano alabó a los Diablos Rojos y donde destacó la admiración que tiene por el número 9 del conjunto Escarlata.

“Esta afición tiene el equipo que se merece, es un gran equipo. Han luchado mucho tiempo por estar compitiendo por un campeonato y lo consiguieron el torneo anterior”

“Tienen un gran técnico, jugadores que he dirigido y me da gusto que estén en un buen momento y lamentable lo de (Alexis) Vega porque lo apreció y sobre todo lo admiro mucho. Es de los mejores jugadores que me ha tocado dirigir y espero que se recupere pronto para que pueda estar disponible para su equipo y la selección”, mencionó Jaime Lozano.

Alexis Vega abandonó el partido al minuto 73 luego de que sintiera un dolor en el posterior de la pierna izquierda que provocó que rompiera el llanto mientras dejaba el campo de juego en el carrito de las asistencias.

JAIME LOZANO SE RINDE ANTE VALENCIA Y QUIÑONES

Después de rescatar un punto del Nemesio Diez, Jaime Lozano destacó el trabajo de Enner Valencia y Luis Quiñones que han sido claves, no solo en ante Toluca sino a lo largo del Apertura 2025.

“Es importante (Enner Valencia) porque tiene un gran recorrido a nivel internacional porque estuvo aquí en Pachuca y con un gran torneo que hizo se fue a Europa, después un gran paso por Tigres y es un gran amigo de Luis Quiñones y tú los ves en el campo y ves esa amistad en el campo, se entienden de maravilla. Son jugadores que nos dan mucha fuerza al ataque”, agregó Lozano.