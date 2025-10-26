¡Alarmas! Alexis Vega se lesiona y rompe en llanto en el Toluca vs. Pachuca

Alexis Vega rompió en llanto tras lesionarse en el Toluca vs. Pachuca que terminó con un emocionante 2-2 en el cierre de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

El delantero de los Diablos Rojos abandonó la cancha del Estadio Nemesio Diez en carrito luego de sentir un pinchazo en el muslo posterior izquierdo mientras hacía un pique.

PUBLICIDAD

Alexis Vega inmediatamente pidió su cambió y se tiró al césped para ser atendido. Cuando abandonó el terreno de juego se soltó a llorar por la frustración de no poder continuar el partido y porque seguramente se perderá el resto de la fase regular del Apertura 2025 y la próxima fecha FIFA con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El conjunto escarlata de Antonio ‘Turco’ Mohamed cierra el torneo visitando al Atlas y recibiendo al América el próximo 1 y 8 de noviembre antes de comenzar la Liguilla.

Mientras que el Tri cerrará el 2025 ante Uruguay en el Estadio Corona de Torreón el 15 de noviembre y contra Paraguay en San Antonio, Texas, el 18 de noviembre.

Pachuca le remonta a Toluca con 10 jugadores

Alexis Vega se marchó con una asistencia en el gol de Paulinho que significó el 2-0 al minuto 25. Jesús Gallardo abrió el marcador al 10’ con pase del ‘Canelo’ Angulo.

Pachuca remontó el partido gracias a un doblete de Enner Valencia, quien también salió de cambio en carrito por una molestia muscular al minuto 83.

El delantero ecuatoriano se mandó un golazo de larga distancia para descontar la pizarra al 45+1’ y al 55’ aprovechó un pisotón de Franco Romero sobre Luis Quiñones en el área para poner el 2-2 desde los once pasos.

Los Tuzos se quedaron con un jugador menos con la expulsión de Alán Bautista al 76’ por una patada que impactó en el rostro de Robert Morales, quien un minuto antes había entrado al campo por Alexis Vega.

PUBLICIDAD

Con el empate en el Estadio Nemesio Diez, el Toluca del ‘Turco’ Mohamed mantiene el liderato de la Liga MX al llegar a 33 puntos, uno más que Tigres y Cruz Azul.