    Guadalajara

    Indicador futbolero | Milito, con crédito para seguir en Chivas

    La directiva del Guadalajara confía en que el director técnico argentino tiene los argumentos necesarios para darle continuidad a su proyecto.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Imagen TUDN

    Señalar que Chivas del Guadalajara está en crisis tampoco se podría tomar como una novedad, pero por la importancia que tiene como uno de los clubes más populares de la Liga MX, el tema se debe tomar no solo con las reservas del caso, sino con la dimensión que tiene el cuadro tapatío.

    Desde luego el que esté en el antepenúltimo lugar del Apertura 2025 con sólo cuatro de 18 puntos en seis partidos disputados hasta el momento, es para alarmar a propios y extraños, pero esas estadísticas en el seno de la dirigencia rojiblanca, por ahora no tendrán un peso fundamental para tomar una medida de emergencia.

    Todo lo contrario, porque desde la presidencia que encabeza Amaury Vergara pasando por sus asesores y el director deportivo, se tiene la convicción de que el proyecto de Gabriel Milito tiene un fondo, pero ante todo los argumentos para darle la continuidad.

    Uno de los puntos que pueden pesar en la postura de la dirigencia tapatía, es el comportamiento, compromiso pero ante todo la honestidad mostrada en todo momento por el propio Milito, quien se ha comportado a la altura pese a las adversidades que ha sorteado en el actual certamen de la Liga MX.

    La serenidad y cordura son parte del presente rojiblanco, en las entrañas creen que pese a que los resultados han sido adversos, el equipo ha dado muestras de buen futbol, y consideran que en este parón por fecha FIFA tendrán el tiempo suficiente para erradicar las debilidades que tienen.

    Al menos hasta el Clásico Nacional la confianza en el trabajo, pero ante todo en la honestidad de Gabriel Milito están intactas, quien a diferencia de otros estrategas que han pasado por el banco de las Chivas en tiempos recientes, sus respectivas gestiones no dejaron nada para presumir.


