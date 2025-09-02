    Guadalajara

    Gabriel Milito recibe la confianza de la directiva de Chivas

    Tras los malos resultados del Rebaño ya hay personas que quieren su puesto.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Respaldo total de la directiva de Chivas a Gabriel Milito!

    El puesto de Gabriel Milito en Chivas se mantiene firme pese a los malos resultados que han obtenido en este Apertura 2025 de la Liga MX.

    De acuerdo con Francisco Arredondo, reportero de TUDN, la directiva tiene plena confianza en el estratega argentino, incluso ya les cerró la puerta a varias personas que le presentaron nuevos proyectos.

    La institución del Guadalajara cree que Milito es clave para sacar adelante al cuadro de las Chivas que no la han pasado bien en las últimas temporadas.

    Gabriel Milito llegó para este torneo al equipo Rojiblanco y tras seis partidos disputados solo ha podido sumar cuatro unidades de 18 posibles.

    Sin embargo, las Chivas han dejado buen sabor de boca en algunos encuentros y ha sido destacado por los otros rivales, c omo es el caso del técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, quien señaló que el Guadalajara están en un buen nivel.

    Para Chivas y Milito viene un calendario complicado tras la fecha FIFA, ya que sus siguientes partidos son contra los punteros de la liga: América, Tigres y Toluca.

