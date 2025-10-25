Las Águilas se adelantaron en el marcador por medio de Kevin Álvarez, quien se sacudió los reproches tras un mal partido ante Cruz Azul, donde hasta Álvaro Fidalgo hizo rabieta en pleno juego; y luego los abucheos en la Fecha Doble ante Puebla.

Sin embargo, Mazatlán FC le dio la vuelta a la pizarra, aunque fue con el empate parcial 1-1 que el director técnico André Jardine dio tremenda arenga a sus jugadores durante la pausa por rehidratación en el Estadio El Encanto.

El estratega brasileño habló de la paciencia y pasividad con la pelota, una estrategia bien leída por Damián ‘Ruso’ Zamogilny durante la transmisión del partido para TUDN USA.

“El manejo de la pelota que tiene que tener, pulcritud hasta tener el espacio. Cuando no se tiene la pelota, con todo”, interpretó ‘Ruso’ Zamogilny las palabras de André Jardine.