La increíble arenga de André Jardine con el Mazatlán vs. América en juego
Se escuchó el mensaje del técnico de las Águilas a sus pupilos en el descanso por hidratación de la Fecha 15 del Apertura 2025.
André Jardine, director técnico del América, sorprendió primero con su alineación para el partido frente a Mazatlán en la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 con dos juveniles de arranque y el regreso de Alan Saint-Maximin a la banca y quien lució relajado.
Las Águilas se adelantaron en el marcador por medio de Kevin Álvarez, quien se sacudió los reproches tras un mal partido ante Cruz Azul, donde hasta Álvaro Fidalgo hizo rabieta en pleno juego; y luego los abucheos en la Fecha Doble ante Puebla.
Sin embargo, Mazatlán FC le dio la vuelta a la pizarra, aunque fue con el empate parcial 1-1 que el director técnico André Jardine dio tremenda arenga a sus jugadores durante la pausa por rehidratación en el Estadio El Encanto.
El estratega brasileño habló de la paciencia y pasividad con la pelota, una estrategia bien leída por Damián ‘Ruso’ Zamogilny durante la transmisión del partido para TUDN USA.
“El manejo de la pelota que tiene que tener, pulcritud hasta tener el espacio. Cuando no se tiene la pelota, con todo”, interpretó ‘Ruso’ Zamogilny las palabras de André Jardine.
Pese a la derrota, América aún puede clasificar directo a la Liguilla, Cuartos de Final, si se combinan otros resultados de equipos que comprometan su posición dentro de esa zona.