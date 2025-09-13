Este partido, que se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2025, no solo es crucial para la tabla de posiciones, sino que también revive una de las rivalidades más interesantes del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos de Toluca, conocidos por su sólida defensa y su capacidad ofensiva, se enfrentarán a un Puebla que ha demostrado ser un rival difícil en los últimos años. Con la afición apoyando desde las gradas, el ambiente promete ser electrizante.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. PUEBLA DE LA JORNADA 8

Toluca llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Atlético de San Luis en su último encuentro, lo que les da confianza y refuerza su búsqueda de mantener el buen momento.

Por otro lado, Puebla llega con dudas tras caer ante Monterrey, lo que genera presión en el equipo para revertir su situación y buscar una reacción inmediata en este crucial enfrentamiento.

Cuándo es el Toluca vs. Puebla: el juego es el sábado, 13 de septiembre de 2025 en el Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Puebla: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Toluca vs. Puebla: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.