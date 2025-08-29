    Atlético de San Luis

    Liga MX: Toluca acecha a los líderes tras su visita al San Luis

    El Toluca prácticamente no se despeina en el Alfonso Lastras y el campeón está en pie de lucha en el Apertura 2025.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | Toluca le pasa por encima a San Luis con golazos de Alexis y Robert Morales

    El Toluca acecha a los líderes del Torneo Apertura 2025 y el campeón está en pie de lucha de forma importante en la Liga MX al salir rejuvenecido tras su visita al Estadio Alfonso Lastras.

    Marcador de 3-1 para los escarlatas en su visita al Atlético de San Luis en partido que inauguró la Jornada 7, justo ya cuando el certamen actual empieza a hacerse adulto.

    PUBLICIDAD

    Los Diablos Rojos prácticamente no tuvieron resistencia en el partido, incluso 'tardaron' en poner el marcador a su favor. Fue hasta la media hora de juego por conducto de Alexis Vega y el partido en el Alfonso Lastras solamente tuvo a un equipo.

    Video ¡Tienen que cerrar el estadio! Señor golazo de Alexis Vega

    El conjunto mexiquense extendió su ventaja gracias a un autogol de Román Torres segundos antes del descanso y la goleada se hizo oficial ya en el segundo tiempo, específicamente a los 61', gracias a Robert Morales.

    Solamente después de esta anotación fue cuando la escuadra local despertó y Luis Ronaldo Nájera anotó el gol más espectacular del compromiso, aunque ya demasiado tarde para pensar en alguna clase de remontada.


    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    1 min
    Monterrey negocia para tener a Borja Mayoral como refuerzo

    Monterrey negocia para tener a Borja Mayoral como refuerzo

    1 min
    Jorge ‘Corcho’ Rodríguez no dejará Rayados de Monterrey y renueva hasta el 2027

    Jorge ‘Corcho’ Rodríguez no dejará Rayados de Monterrey y renueva hasta el 2027

    2 min
    Estadio Banorte y Liga MX responden a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

    Estadio Banorte y Liga MX responden a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

    1:34
    Estadio Banorte responde a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

    Estadio Banorte responde a la Alcaldía Benito Juárez sobre partido a puerta cerrada

    Relacionados:
    Atlético de San LuisToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD