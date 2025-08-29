Video Resumen | Toluca le pasa por encima a San Luis con golazos de Alexis y Robert Morales

El Toluca acecha a los líderes del Torneo Apertura 2025 y el campeón está en pie de lucha de forma importante en la Liga MX al salir rejuvenecido tras su visita al Estadio Alfonso Lastras.

Marcador de 3-1 para los escarlatas en su visita al Atlético de San Luis en partido que inauguró la Jornada 7, justo ya cuando el certamen actual empieza a hacerse adulto.

PUBLICIDAD

Los Diablos Rojos prácticamente no tuvieron resistencia en el partido, incluso 'tardaron' en poner el marcador a su favor. Fue hasta la media hora de juego por conducto de Alexis Vega y el partido en el Alfonso Lastras solamente tuvo a un equipo.

Video ¡Tienen que cerrar el estadio! Señor golazo de Alexis Vega

El conjunto mexiquense extendió su ventaja gracias a un autogol de Román Torres segundos antes del descanso y la goleada se hizo oficial ya en el segundo tiempo, específicamente a los 61', gracias a Robert Morales.

Solamente después de esta anotación fue cuando la escuadra local despertó y Luis Ronaldo Nájera anotó el gol más espectacular del compromiso, aunque ya demasiado tarde para pensar en alguna clase de remontada.