Liga MX: Toluca acecha a los líderes tras su visita al San Luis
El Toluca prácticamente no se despeina en el Alfonso Lastras y el campeón está en pie de lucha en el Apertura 2025.
El Toluca acecha a los líderes del Torneo Apertura 2025 y el campeón está en pie de lucha de forma importante en la Liga MX al salir rejuvenecido tras su visita al Estadio Alfonso Lastras.
Marcador de 3-1 para los escarlatas en su visita al Atlético de San Luis en partido que inauguró la Jornada 7, justo ya cuando el certamen actual empieza a hacerse adulto.
Los Diablos Rojos prácticamente no tuvieron resistencia en el partido, incluso 'tardaron' en poner el marcador a su favor. Fue hasta la media hora de juego por conducto de Alexis Vega y el partido en el Alfonso Lastras solamente tuvo a un equipo.
El conjunto mexiquense extendió su ventaja gracias a un autogol de Román Torres segundos antes del descanso y la goleada se hizo oficial ya en el segundo tiempo, específicamente a los 61', gracias a Robert Morales.
Solamente después de esta anotación fue cuando la escuadra local despertó y Luis Ronaldo Nájera anotó el gol más espectacular del compromiso, aunque ya demasiado tarde para pensar en alguna clase de remontada.