    Horario y dónde ver Mazatlán FC vs. Pumas de la Liga MX Apertura 2025

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 entre Mazatlán FC y Pumas.

    TUDN
    Video Regresa la Liga MX y así podrás ver el Mazatlán vs. Pumas

    La Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Mazatlán FC contra Pumas en el estadio El Encanto.

    Este partido, que se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo futbolístico.

    Ambos equipos han tenido un recorrido interesante en la liga, con Mazatlán buscando consolidarse y Pumas intentando recuperar su lugar entre los mejores.

    Los Pumas, con su rica historia y tradición en el futbol mexicano, siempre son un rival a tener en cuenta, mientras que Mazatlán FC ha demostrado ser un equipo en crecimiento que busca hacer ruido en el torneo.

    Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante duelo por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles para no perderte ni un minuto de la acción!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. PUMAS DE LA JORNADA 8

    Mazatlán FC llega con la necesidad de mejorar tras una reciente derrota que dejó un sabor amargo, buscando recuperar la confianza y hacer valer su localía.

    Por su parte, Pumas se presenta con la moral alta después de una victoria convincente, lo que les da un impulso extra para enfrentar este desafío.

    • Cuándo es el Mazatlán FC vs. Pumas: el juego es el viernes, 12 de septiembre de 2025 en El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán FC vs. Pumas: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Mazatlán FC vs. Pumas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN.

    * Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

